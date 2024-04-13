وسط ترقّب العالم.. ما خطوة إيران المقبلة تجاه إسرائيل؟

وأشارت "الإندبندنت" إلى أن التطورات الأخيرة التي تتكشّف في الشرق الأوسط دفعت التوترات بين إسرائيل وإيران إلى مرحلة حرجة وحساسة.

غير أن الصحيفة ترجّح أن تكون هناك دوافع أعمق وراء تصريحات كل من المرشد الإيراني والرئيس بايدن، تتجاوز المعاني السطحية.

وربما كان الهدف من تحذير خامنئي هو تهدئة الغضب الشعبي، بما في ذلك غضب الحرس الثوري الإيراني، ودحض أية إشارة إلى الضعف أو التردد من جانبه، في حين أن الهدف من تعهد بايدن هو على الأرجح ردع إيران وطمأنة إسرائيل بشأن استمرار الدعم الأمريكي.

وبشكل عام، يعكس تفسير هذه التصريحات الديناميكيات المعقّدة القائمة، بما في ذلك سياسة إيران الداخلية، والعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والمخاوف الأمنية الإقليمية.

ووفق الصحيفة، يمكن اعتبار تصريحات بايدن القوية تجاه إيران بمثابة رسالة لها ولوكلائها بأن الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل لم يضعف ولم يتأثر، رغم انتقاد واشنطن للسياسات الإسرائيلية في غزة ودعوتها لوقف إطلاق النار.

وإذا كان هناك أي طرف يواجه معضلة بشأن ما ينبغي فعله بعد ذلك، فهو إيران التي تجد نفسها الآن في موقف صعب فيما يتعلق بكيفية الرد على الهجمات الأخيرة.

والفشل في الانتقام يهدّد بفقدان القيادة الإيرانية مصداقيّتها، في حين يهدّد الانتقام بمزيد من التصعيد وإعطاء إسرائيل المبرّر لشنّ المزيد من الغارات.

ورغم ضبط النفس الواضح الذي أبدته إيران في الفترة ما بين السابع من أكتوبر، والأول من أبريل، الذي يتضح من عدم وجود تصعيد كبير في هجمات ميليشيا حزب الله على إسرائيل، وعدم وجود أدلة تُثبت مساعدة إيران لحركة حماس في غزة، أو ميليشيا الحوثيين في هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، إلا أن إسرائيل استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وهذا الأمر، وفقاً للصحيفة، يشير إلى استمرار التوتر بين الجانبين، والمخاطر التي تنطوي عليه.

غير أن إيران تواجه الآن تحديات داخلية أضعفتها، مثل الاحتجاجات من قبل النساء المطالبات بمزيد من الحقوق، وانخفاض نسبة إقبال الناخبين، وهي عوامل تجعل القادة الإيرانيين يشعرون بعدم الأمان، وعليه ليس هذا الوقت المناسب لطهران كي تتورّط في حرب كبيرة، ولكنّها لا تستطيع إظهار الضعف أيضًا.