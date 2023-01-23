"السيادي السوداني": ماضون في العملية السياسية إلى مراحلها النهائية

أكد مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الإثنين، مضي العملية السياسية إلى مراحلها النهائية لحل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس، إن "العملية السياسية في البلاد تمضي إلى مراحلها النهائية"، مبينًا أنه "بحلول مطلع شهر شباط/ فبراير المقبل سيتم البدء في ورشة السلام".

وجاءت تصريحات إدريس خلال لقائه، اليوم الإثنين، وفد الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و"إيقاد" برئاسة فولكر بيرتس، لإطلاعهم على نتائج زيارته لجمهورية جنوب السودان.