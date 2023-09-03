مصرع قيادي حوثي على يد مسلحين حوثيين وسط اليمن

قالت تقارير إعلامية يمنية، بأن قيادياً ضمن صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، في محافظة البيضاء وسط اليمن، لقيَ مصرعه، مساء السبت، إثر كمين مسلح نُصب له من قبل مسلحين، يتبعون قيادي حوثي آخر.

وبحسب التقارير، "نصب مسلحون يتبعون مدير أمن مدينة مكيراس شرق محافظة البيضاء، -المُعيّن من قبل الحوثيين-، كمينا مسلحاً، اعترضوا من خلاله سيارة القيادي الحوثي ويدعى "عبدالسلام جحلان"، مما أسفر عنه مقتله، وجرح 3 آخرين، كانوا برفقته على متن السيارة".

وذكرت التقارير المتداولة، بأن "جحلان"، يشغل منصب أركان معسكر المجد التابع لميليشيات الحوثي الانقلابية، ويعد من أبرز القيادات الحوثية التي تُدير المعارك القتالية، التي تشهدها خطوط التماس بين محافظتي البيضاء وأبين، ضد القوات الجنوبية المسلحة.

وتتكرر الخلافات الداخلية والصراعات بين قيادات ميليشيات الحوثي، في مختلف المحافظات اليمنية المُسيّطرة من قبلها،وتنتهي بالتصفية الجسدية. وغالباً ما ترجع الأسباب في ذلك، إلى اختلافهم على مناطق النفوذ، وتحصيل الجبايات المالية.

إلى ذلك، وعلى صعيد آخر، أقدمت ميليشيات الحوثي في مديرية "ذي ناعم" شمال محافظة البيضاء، في وقت سابق من يوم السبت، على اقتحام مركز خاص لتحفيظ وتعليم القرآن الكريم، وقبل أن تقوم باقتياد مجموعة من مدرسيه وطلابه معهم، عبثت بمحتوياته وخرّبت مكوناته.