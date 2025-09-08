انفجارات تهز سماء دمشق بالتزامن مع غارات إسرائيلية على حمص واللاذقية (فيديو)

سمع سكان دمشق، مساء الاثنين، أصوات انفجارات في سماء العاصمة، تزامنًا مع الغارات التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على عدة مواقع في محافظات حمص واللاذقية وتدمر.

ولم تتضح بعد التفاصيل الدقيقة لهذه الانفجارات، في حين ذكرت بعض الصفحات الإخبارية المحلية أن الأصوات ناجمة عن خرق الطائرات الإسرائيلية لجدار الصوت أثناء تحليقها فوق المنطقة.

وأكدت أنه لا توجد أي غارات في دمشق أو محيطها حتى الآن.

واستهدفت غارات إسرائيلية ليل الاثنين مواقع في سوريا قرب مدن اللاذقية وحمص وتدمر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ "الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جوية استهدفت كتيبة للقوات الجوية تقع جنوب شرقي مدينة حمص، حيث دوّت انفجارات قوية في المنطقة المستهدفة، وسط معلومات أولية عن أضرار مادية".

ومنذ أن أطاح تحالف فصائل مسلّحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، واضعة ذلك في سياق الحؤول دون سيطرة السلطات الجديدة على ترسانة الحكم السابق.

كما تقدمت قواتها في المنطقة العازلة في هضبة الجولان.