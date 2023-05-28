أمريكا والسعودية تدعوان لتمديد وقف إطلاق النار في السودان

ومن المقرر أن تنتهي مساءَ غدٍ الاثنين الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأمريكية بمدينة جدة وكان الاتفاق المبدئي أن تستمر الهدنة أسبوعًا.

ويتولى البلدان عن بعد مراقبة الهدنة التي شهدت انتهاكات متكررة.

ودعا الجانبان الجيش وقوات الدعم السريع إلى "مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار".

وقالا في بيان مشترك اليوم الأحد، إنه رغم أن "الاتفاق ليس كاملًا، فإن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني".

وتابَعا: "في ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان".

وأعلنت قوات الدعم السريع استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات "لمناقشة إمكانية التوصل إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية"، وقالت في الوقت نفسه إنها تواصل مراقبة الهدنة "لاختبار مدى جدية والتزام الطرف الآخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه".

ولم يصدر حتى الآن بيان عن الجيش بشأن احتمال تمديد الاتفاق.

واجتاز أكثر من 300 ألف شخص حدود السودان منذ اندلاع القتال، واتجهت الأعداد الأكبر شمالًا من الخرطوم إلى مصر أو غربًا من دارفور إلى تشاد.