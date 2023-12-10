روسيا تدعو لإرسال بعثة مراقبة دولية إلى غزة

دعت روسيا، اليوم الأحد، إلى إرسال بعثة مراقبة دولية إلى غزة لتقييم الوضع الإنساني هناك، وقالت إنه من غير المقبول أن تستخدم إسرائيل الهجوم، الذي شنته حركة حماس الفلسطينية، في الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مبررًا لمعاقبة الشعب الفلسطيني.

وتوغلت القوات الإسرائيلية في قطاع غزة ردًا على هجوم حركة حماس، الذي تقول إسرائيل إنه أودى بحياة 1200 شخص، وتقول السلطات الصحية في غزة إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أدى إلى مقتل نحو 18 ألف شخص.

واستخدمت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة بثتها قناة "الجزيرة"، اليوم الأحد، خلال مشاركته في منتدى الدوحة: "نددنا بشدة بالهجوم الإرهابي على إسرائيل في الـ7 من شهر أكتوبر".