روسيا تدعو لإرسال بعثة مراقبة دولية إلى غزة
دعت روسيا، اليوم الأحد، إلى إرسال بعثة مراقبة دولية إلى غزة لتقييم الوضع الإنساني هناك، وقالت إنه من غير المقبول أن تستخدم إسرائيل الهجوم، الذي شنته حركة حماس الفلسطينية، في الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مبررًا لمعاقبة الشعب الفلسطيني.
وتوغلت القوات الإسرائيلية في قطاع غزة ردًا على هجوم حركة حماس، الذي تقول إسرائيل إنه أودى بحياة 1200 شخص، وتقول السلطات الصحية في غزة إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أدى إلى مقتل نحو 18 ألف شخص.
واستخدمت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة بثتها قناة "الجزيرة"، اليوم الأحد، خلال مشاركته في منتدى الدوحة: "نددنا بشدة بالهجوم الإرهابي على إسرائيل في الـ7 من شهر أكتوبر".
وبين أنه "في الوقت نفسه، لا نعتقد أنه من المقبول استخدام هذا الهجوم لإنزال عقاب جماعي بملايين الفلسطينيين من خلال القصف العشوائي".
وذكر الوزير لافروف أنه لكي تكون هناك "فترات هدنة إنسانية" في غزة لا بد أن يوجد "نوع من المراقبة على الأرض".
وتابع قائلًا: "لقد تحدثنا مع الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، واقترحنا عليه استخدام سلطته للنظر في (إرسال) نوع من المراقبة، ولكن دون جدوى حتى الآن".
واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة والغرب، مرارًا، بتجاهل الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود العام 1967، وتحدث بوتين، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن غزة.
وقال لافروف: "لم يحدث هذا من فراغ"، في إشارة إلى الحصار والوعود، التي لم يتم الوفاء بها منذ عقود بشأن الدولة الفلسطينية.
وكان غوتيريش قد قال، في وقت سابق، إن هجوم حماس لم يحدث من فراغ، فيما قالت إسرائيل إن غوتيريش أعطى مبررًا لهجمات الحركة بمثل هذه الكلمات، ورفض غوتيريش الاتهامات الإسرائيلية.
اسألوا زيلينسكي
وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت روسيا منافقة نوعًا ما بسبب انتقاداتها فيما يتعلق بمصير الفلسطينيين بينما تخوض حربًا في أوكرانيا، قال لافروف إنه ليس منافقًا لا هو ولا بلاده.
وأضاف أن الغرب يحاول إنهاك روسيا في أوكرانيا من خلال إمدادها بالأسلحة.
وقال الوزير لافروف، ردًا على سؤال عما إذا كانت الحرب وصلت إلى طريق مسدود: "الأمر متروك للأوكرانيين ليدركوا مدى سوء الوضع، الذي وضعهم فيه الأمريكيون".
وعندما سألته "الجزيرة" عن فرص وقف إطلاق النار أو التوصل إلى سلام في أوكرانيا بالطرق الدبلوماسية، قال: "عليكم الاتصال بالسيد (فولوديمير) زيلينسكي لأنه وقَّع قبل عام ونصف مرسومًا يحظر أي مفاوضات مع بوتين".
وأضاف أن أوكرانيا وروسيا كانتا على وشك التوصل إلى اتفاق سلام في إسطنبول، في شهر مارس/آذار وشهر أبريل/نيسان من العام 2022، على أساس فكرة الحياد الأوكراني.
وقال لافروف: "أُلغي هذا الاتفاق، لقد أُلغي لأن الأمريكيين والبريطانيين قرروا أنه إذا كان بوتين مستعدًا للتوقيع عليه، فلنرهقه أكثر، هذا ما يفعلونه الآن، سواء كان هناك جمود أو لا، هذه هي الحقيقة".
وردًا على سؤال، خلال المقابلة، حول حادث تحطم الطائرة، في شهر أغسطس/آب الماضي، الذي أودى بحياة قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجن، قال لافروف إن المحققين فتحوا تحقيقًا في الحادث.
وأوضح: "فيما يتعلق بالجنود من مجموعة فاغنر، ذهب عدد كبير منهم إلى روسيا البيضاء وبدأوا الخدمة هناك، وانضم آخرون إلى الهياكل النظامية للجيش الروسي، وما زالوا يخدمون".