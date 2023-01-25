عراقيون يتظاهرون في بغداد بسبب هبوط قيمة الدينار

تظاهر مئات العراقيين قرب مقر البنك المركزي في بغداد، اليوم الأربعاء، احتجاجًا على هبوط قيمة الدينار العراقي مؤخرًا أمام الدولار، والذي استتبع ارتفاعًا في أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة.

ولوح المئات من مناطق مختلفة في العراق بأعلام البلاد، ورفعوا لافتات تطالب بتدخل الحكومة لإيقاف تراجع الدينار إلى نحو 1620 دينارا مقابل الدولار، هبوطًا من 1470 دينارا مقابل الدولار في نوفمبر/ تشرين الثاني.