العراق.. قتلى وجرحى بهجوم مسلح على مزرعة في ديالى

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ"إرم نيوز"، إن "مسلحين مجهولين شنوا هجوما على مزرعة في قرية البو بالي التابعة لقضاء الخالص، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم امرأتان وإصابة 4 آخرين، كحصيلة أولية قابلة للارتفاع".

وبينت المصادر أن "قوة من الجيش العراقي وصلت إلى المزرعة، وفرضت طوقا أمنيا في المنطقة، وشنت عمليات بحث عن المسلحين لكشف هويتهم، وحتى الساعة لم يتم التعرف على المسلحين إذا ما كانوا عناصر من تنظيم داعش الإرهابي أو جماعات مسلحة خارجة على القانون".

ومن جهتها، حمَّلت عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى، نورس العيسى، الجيش العراقي مسؤولية الهجوم الإرهابي على قرية البو بالي التابعة لقضاء الخالص.