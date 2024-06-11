الأمم المتحدة تطالب ميليشيا الحوثي بالإفراج "الفوري" عن موظفيها

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ميليشيا الحوثي بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن موظفين في الأمم المتحدة وعناصر إغاثة آخرين، رافضا الاتهامات لهم بالانضواء في شبكة تجسس.

وأصدر فولكر تورك بيانا، الثلاثاء، جاء فيه "أرفض رفضاً قاطعاً الادعاءات المشينة بحق موظفينا، وأشعر بقلق عميق إزاء ظروف احتجازهم".

وكانت ميليشيا الحوثي زعمت، الاثنين، أن الأشخاص الذين أوقفتهم الأسبوع الماضي هم جزء من شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية.

ويحتجز الحوثيون 11 شخصا من الموظفين التابعين للأمم المتحدة في اليمن، في إطار ما وصفتها الأمم المتحدة بأنها "حملة اختطافات تشنها ميليشيا الحوثي على موظفي المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية في مناطق سيطرتها خلال اليومين الماضيين".