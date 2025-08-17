الأردن يمدد اتفاقية تزويد العراق بالكهرباء

كشف مدير عام شركة الكهرباء الأردنية الوطنية سفيان البطاينة عن تمديد اتفاق تزويد الكهرباء من الأردن للعراق لمدة عام جديد، بعد اقتراب انتهاء مدة العقد في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال البطاينة في تصريح لـ"إرم نيوز" إن القرار يأتي لضمان تغطية احتياجات منطقة الرطبة العراقية من الكهرباء لحين تشغيل خط الربط المشترك بجهد 400 كيلوفولت.

وشهدت العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأحد، لقاء جمع البطاينة بمدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/المنطقة الوسطى في العراق رياض عريبي، وجرى خلاله الموافقة على الطلب بتمديد عقد تزويد الطاقة الكهربائية.

ووفق البطاينة، فإن الأردن مستعد لتشغيل خط الربط عبر محطة تحويل الريشة (300 كم شرقي العاصمة)، مؤكداً أن الجهود مع العراق تهدف إلى تجهيز الخط لبدء مرحلة جديدة من التزويد الكهربائي، مشيرا إلى أن تمديد الاتفاقية يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين.

ويشكل التزويد الكهربائي الأردني للعراق متنفساً في فصل الصيف، إذ تشهد مدن عراقية زيادة ملحوظة في استهلاك الكهرباء، ما يتطلب مصادر دعم إضافية.

ووُضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في 26 أكتوبر 2022، وهو من بين المشاريع التي خلصت إليها قمة أردنية مصرية عراقية عقدت في منطقة البحر الميت الأردنية، أوصت بالعمل على بناء التكامل الاقتصادي المشترك في قطاعات الطاقة والمياه والربط الكهربائي والأمن الغذائي والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ.