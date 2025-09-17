logo
العالم العربي

الاستخبارات الإسرائيلية ترجح وجود 7500 عنصر من حماس والجهاد في غزة

الاستخبارات الإسرائيلية ترجح وجود 7500 عنصر من حماس والجهاد في غزة
مسلحون من حماسالمصدر: إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

رجّحت نائبة رئيس قسم الأبحاث في مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وجود 7500 عنصر على الأقل من حركة حماس والجهاد الإسلامي في مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، إنه بدأ توسيع عملياته البرية في المدينة التي تتعرض لقصف كثيف ومتواصل.

أخبار ذات علاقة

ترامب ورئيس وزراء قطر

"جيروزالم بوست": استهداف إسرائيل لقطر يهدد مستقبل المفاوضات مع حماس

ومنذ بدء الحرب، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنّ لديه أولويتين: إعادة الرهائن الذين أسرتهم حماس في هجماتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتدمير حماس.

لكن هدف القضاء على حماس شكّل تحدياً لنتنياهو، إذ حتى لو هزمت إسرائيل الحركة، فمن المرجح أن تصمد أيديولوجيتها بعد الحرب.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC