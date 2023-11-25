"كالكاليست": ترسانة حزب الله ليست بالفاعلية المطلوبة

قالت صحيفة "كالكاليست" العبرية في تقرير نشرته، اليوم السبت، إنه على الرغم من قوة الترسانة الصاروخية لميليشيات حزب الله، وامتلاكها قرابة 150 ألف صاروخ وقذيفة، إلا أن تلك الترسانة "تحمل عيوبًا ونقاط ضعف عديدة وقيود قد تجعلها ليست بالفاعلية المطلوبة".

وأشارت إلى أن منظومة صواريخ حزب الله تعد سر قوة المنظمة اللبنانية؛ إذ يمكن للأخيرة إطلاق وابل من هذه الصواريخ من راجمات غير ظاهرة للعيان، تعد في غاية الخطورة، الأمر لذي يزعج إسرائيل بشدة، مضيفة أنه إلى جوار المزايا، ثمة عيوب ونقاط ضعف كامنة في تلك المنظومة الصاروخية.

ونقلت على لسان محللها العسكري، نيتسان سادان، أن المزايا الأساسية "تكمن في عدد الصواريخ التي تمتلكها ميليشيات حزب الله والتي تشارف على 150 ألف صاروخ، فضلًا عن صواريخ أرض-أرض"، مشيرًا إلى أن هناك دولًا في العالم لا تمتلك هذا الكم الهائل من الصواريخ.

ترسانة حزب الله

ولفت إلى أن الصواريخ وصلت حزب الله عبر شحنات جاءتها برًا من إيران عبر سوريا، أو على متن سفن وصلت إلى الموانئ اللبنانية، أو بطرق سرية اتبعتها الميليشيات في بعض الأحيان، وأن بعضها تعرض لهجوم، على الرغم من عدم تأكيد الجيش الإسرائيلي أو نفيه بشأن تورطه في الأمر.

وبيَّن أن أكثر من نصف ترسانة صواريخ حزب الله تتكون من صواريخ "غراد" وما يشبهها، وهي قذائف 122 ملم، يبلغ مداها 20 إلى 40 كيلومترًا، وبدقة توجيه منخفضة، مع أن عدم الدقة لا يعد مشكلة لحزب الله؛ لأن المنظمة تبع أسلوب القصف بوابل من الصواريخ بهدف إلحاق الرعب بالطرف الآخر أكثر من إصابته.