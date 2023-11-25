"كالكاليست": ترسانة حزب الله ليست بالفاعلية المطلوبة
قالت صحيفة "كالكاليست" العبرية في تقرير نشرته، اليوم السبت، إنه على الرغم من قوة الترسانة الصاروخية لميليشيات حزب الله، وامتلاكها قرابة 150 ألف صاروخ وقذيفة، إلا أن تلك الترسانة "تحمل عيوبًا ونقاط ضعف عديدة وقيود قد تجعلها ليست بالفاعلية المطلوبة".
وأشارت إلى أن منظومة صواريخ حزب الله تعد سر قوة المنظمة اللبنانية؛ إذ يمكن للأخيرة إطلاق وابل من هذه الصواريخ من راجمات غير ظاهرة للعيان، تعد في غاية الخطورة، الأمر لذي يزعج إسرائيل بشدة، مضيفة أنه إلى جوار المزايا، ثمة عيوب ونقاط ضعف كامنة في تلك المنظومة الصاروخية.
ونقلت على لسان محللها العسكري، نيتسان سادان، أن المزايا الأساسية "تكمن في عدد الصواريخ التي تمتلكها ميليشيات حزب الله والتي تشارف على 150 ألف صاروخ، فضلًا عن صواريخ أرض-أرض"، مشيرًا إلى أن هناك دولًا في العالم لا تمتلك هذا الكم الهائل من الصواريخ.
ترسانة حزب الله
ولفت إلى أن الصواريخ وصلت حزب الله عبر شحنات جاءتها برًا من إيران عبر سوريا، أو على متن سفن وصلت إلى الموانئ اللبنانية، أو بطرق سرية اتبعتها الميليشيات في بعض الأحيان، وأن بعضها تعرض لهجوم، على الرغم من عدم تأكيد الجيش الإسرائيلي أو نفيه بشأن تورطه في الأمر.
وبيَّن أن أكثر من نصف ترسانة صواريخ حزب الله تتكون من صواريخ "غراد" وما يشبهها، وهي قذائف 122 ملم، يبلغ مداها 20 إلى 40 كيلومترًا، وبدقة توجيه منخفضة، مع أن عدم الدقة لا يعد مشكلة لحزب الله؛ لأن المنظمة تبع أسلوب القصف بوابل من الصواريخ بهدف إلحاق الرعب بالطرف الآخر أكثر من إصابته.
إلا أنه وضع يده على النصف الآخر من الترسانة الصاروخية، وقال إنه يتعلق بالصواريخ الثقيلة من طراز "فجر 5" الإيرانية، والتي تُستخدم في غزة أيضًا، ويبلغ مداها 75 كيلومترًا، إضافة إلى صواريخ "خيبر 1" والتي يبلغ مداها 100 كيلومترًا، وكذلك صواريخ من طرازي "زلزال 1/2" التي طورتها إيران من نسخة روسية، ويبلغ مداها 210 كيلومترًا، وتحمل رأسًا حربية كبيرة بوزن 600 كيلوغرام.
وذكر المحلل الإسرائيلي أن حزب الله "يعلم أن كل راجمة صواريخ ستطلق قذيفة سيتبعها إصابة من الجيش الإسرائيلي للموقع، ما يعني أنه كلما أطلق صواريخ أكثر كلما دُمِّرت المزيد من هذه الراجمات".
وتمتلك ميليشيات حزب الله، وفق المحلل الإسرائيلي، صواريخ باليستية موجهة من طراز "فتح 110" بمدى 210 كيلو متر وأكثر، وهي نسخة موجهة من صواريخ "زلزال" التي تعتمد على نظام الملاحة الفضائية GPS، لتحسين دقتها صوب الهدف، لكنها لا تمتلك قدرة مناورة مرتفعة أو قدرة على المباغتة، مضيفًا: "من النواحي النظرية يمكن أن يصيب هذا الصاروخ بناية بعينها، لكن هناك أخطاء كبيرة تصل إلى مئات الأمتار نسبة خطأ".
مشكلات لوجستية
ويفترض أن تستهدف تلك الصواريخ قواعد عسكرية أو جسورًا أو شبكات هواتف، ولا يفترض أن تُهدَر من أجل ضرب بناية تضم مدنيين، وفق ما أشار إليه المحلل، لكن مع ذلك، لو أصابت هدفًا غير مدني من هذا النوع فإنها تؤثر على شبكات الكهرباء أو الهواتف من ثم على المدنيين.
وذهب إلى أن إسرائيل اضطرت إلى إخلاء المستوطنات الشمالية، ورأى أنها خطوة ذكية، لأنها تعني أن مواقع إطلاق عديدة لحزب الله لم تعد مناسبة، ويتعين عليها تحريك الراجمات إلى مناطق أخرى ما يعرضها للضربات الإسرائيلية.
وزعم أن ثمة مشكلة لوجستية لدى حزب الله؛ نظرًا لانتشار مواقع الإطلاق في مساحة شاسعة تبلغ 5 أمثال قطاع غزة، ما تسبب مثلًا بسقوط 20 قذيفة أطلقتها الميليشيات داخل لبنان من بين 48 قذيفة أطلقت ردًا على مقتل أحد قادة قوة رضوان.
وذكر أن "القوة المقاتلة حين تكون صغيرة وتعمل من منطقة محدودة تمتلك مساحة كبيرة من المرونة والقدرة على التحرك وتصل إلى أنها تشبه الأشباح"، لكن لو حدثت مشكلة لهذه القوة سترتبك، على خلاف الجيوش الكبيرة التي يمكنها الحصول على تعزيزات ولديها نفس طويل أثناء القتال، وقادرة على تجهيز خطط خداع خلاقة وفي مساحة كبيرة.
نقاط ضعف
ورأى أن حزب الله "أصغر حجمًا من أن يستغل مزايا ساحة العمل التي تعد معقدة وواسعة، ويواجه قيود لوجستية ونقاط ضعف، كما أنها في الوقت نفسه ليست كبيرة بالدرجة التي تمنحها عنصر المرونة في الحركة والاختفاء".
وذهب إلى أنه بالإمكان التغلب على صواريخ حزب الله عبر أنظمة الدفاع الجوي المتطورة بالجيش الإسرائيلي، استغلالًا لعدم دقة صواريخ حزب الله، إضافة إلى تعزيز الجبهة الداخلية بالملاجئ التي لا تستطيع الصواريخ اختراقها، في وقت تعتمد فيه على الشظايا التي تتطاير منها لتحقيق إصابات.
ووجد أن إِمْطار المنظمة بوابل من القنابل القاتلة والدقيقة من بين الحلول التي ستضرب نقاط الضعف التي تواجهها ميليشيات حزب الله، مع استغلال ضعف المنظومة اللوجستية والحساسة الاستثنائية لتلك المنظمة.
وقال إن تلك الحساسية تتمثل في كونها منظمة تعمل في محيط ملئ بأعداء، يرى أنها تكره حزب الله، لاختلافات أيديولوجية سياسية ونزعات دينية.
ومضى قائلًا إن حزب الله لو دخل "حرب لبنان ثالثة" سيخسر جزءًا كبيرًا من قوته ومن نشاطاته وبنيته وتأثيره، مضيفًا أن المنظمة لديها استثمارات هائلة من تجارة المخدرات، والمؤسسات المالية، وغير ذلك، وهي نشاطات تخشى عليها أيضًا.