آخر تطورات الأحداث في السودان

تستمر لليوم الثاني، الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وعدة ولايات داخل البلاد.
ويتبادل الطرفان الإعلان عن السيطرة على بعض المقرات والمواقع الاستراتيجية في العاصمة ومدن أخرى، وسط دعوات عربية ودولية لوقف القتال ونزع فتيل الأزمة.
أبرز التطورات
* إطلاق نار كثيف في محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني.
* قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي": ندعو قيادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لتغليب الحكمة، ونطالب بوقف المواجهات العسكرية فورا والعودة لطاولة التفاوض.
* قوات الدعم السريع السودانية تنفي مقتل قائديها العسكريين في شمال وغرب دارفور.
* قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على برج البحرية التابع للقيادة العامة بالخرطوم.
* الجيش السوداني ينفي استيلاء قوات الدعم السريع على أي مقر من مقرات القيادة العامة.
* قوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت طائرة سوخوي.
* الجيش السوداني يعلن السيطرة على مقار قوات الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي وكرري.
* مسؤولون من شركة MTN في السودان يقول إن الشركة أوقفت خدمات الإنترنت في البلاد بناء علي توجيهات من هيئة الاتصالات الحكومية.