آخر تطورات الأحداث في السودان

ويتبادل الطرفان الإعلان عن السيطرة على بعض المقرات والمواقع الاستراتيجية في العاصمة ومدن أخرى، وسط دعوات عربية ودولية لوقف القتال ونزع فتيل الأزمة.

أبرز التطورات

* إطلاق نار كثيف في محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني.

* قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي": ندعو قيادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لتغليب الحكمة، ونطالب بوقف المواجهات العسكرية فورا والعودة لطاولة التفاوض.

* قوات الدعم السريع السودانية تنفي مقتل قائديها العسكريين في شمال وغرب دارفور.

* قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على برج البحرية التابع للقيادة العامة بالخرطوم.

* الجيش السوداني ينفي استيلاء قوات الدعم السريع على أي مقر من مقرات القيادة العامة.

* قوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت طائرة سوخوي.

* الجيش السوداني يعلن السيطرة على مقار قوات الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي وكرري.

* مسؤولون من شركة MTN في السودان يقول إن الشركة أوقفت خدمات الإنترنت في البلاد بناء علي توجيهات من هيئة الاتصالات الحكومية.