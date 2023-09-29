تدافع ومواجهات مع الأمن خلال مظاهرة أمام سفارة أذربيجان في لبنان

أدى تدافع بين القوى الأمنية ومتظاهرين أرمن حاولوا اقتحام سفارة أذربيجان في بلدة عين عار في جبل لبنان، الخميس، إلى إصابة 20 شخصًا.

وفي محاولة لتفريقهم، أطلقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين الذين ردّوا برمي الحجارة، وإطلاق المفرقعات، صوب رجال الأمن ومقر السفارة، الأمر الذي تسبب باشتعال حريق في المكان، قبل أن يتم إخماده.