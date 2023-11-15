بتهمة التآمر على أمن الدولة.. القضاء التونسي يحقق مع نور الدين البحيري

قال مصدر قضائي مطلع لـ"إرم نيوز"، إن محكمة الاستئناف في تونس قررت، الأربعاء، إحالة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، على التحقيق في الدائرة الجناحية بتهمة التآمر على أمن الدولة الخارجي، حيث تم حبسه بعد صدور مذكرة توقيف ضده.

وأضاف المصدر، أنه "تمت ملاحقة البحيري بسبب تدوينة كان نشرها وتحمل طابعًا تحريضيًا على التمرد ضد الدولة"، مشيرًا إلى أن "الواقعة تعود إلى شهر شباط/ فبراير الماضي، بعد مسيرة نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة".