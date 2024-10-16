موسكو: الأمريكيون يجلبون "جنونا" إلى الشرق الأوسط

اتهمت الخارجية الروسية واشنطن بأنها وراء التصعيد الخطير للوضع في الشرق الأوسط، مع استمرار الحرب في غزة ولبنان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، الأربعاء، إنّ الأمريكيين جلبوا "جنونا" إلى المنطقة، وفق تعبيرها.

وأكدت المتحدثة أن ممارسات إسرائيل في قطاع غزة الفلسطيني تتعارض مع القانون الدولي الإنساني و"غير أخلاقية".

ووصفت زاخاروفا المشاهد التي تلت قصف الجيش الإسرائيلي للخيام في مجمع مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة بأنها "مروعة" و"صادمة"، معبرة عن تعازيها لأسر الفلسطينيين الذين قضوا في هذا الهجوم، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وشددت زاخاروفا على ضرورة وقف الهجمات على غزة، مؤكدة أنه لا يمكن تبرير العنف بحق المدنيين، والهجمات العشوائية على الأماكن المزدحمة والأهداف المدنية.

وقالت إن ممارسات الجنود الإسرائيليين من هذا النوع مخالفة للقانون الدولي الإنساني وغير أخلاقية، ولا يمكن إنهاء معاناة سكان غزة إلا بوقف الأعمال العسكرية", وفق تأكيدها.