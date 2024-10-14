"البث الإسرائيلية": التوصل إلى توافق كامل على طريقة وتوقيت وقوة الرد على هجوم إيران

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"بلومبيرغ": الضربة الإيرانية تكبد إسرائيل خسائر بـ53 مليون دولار

"بلومبيرغ": الضربة الإيرانية تكبد إسرائيل خسائر بـ53 مليون دولار
محاولة تصدي الدفاعات الجوية الإسرائيلية لبعض الصواريخالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
14 أكتوبر 2024، 6:30 ص

قدّرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات الخاصة في إسرائيل خلال الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير بنحو 150 إلى 200 مليون شيكل، أي ما يعادل 40 إلى 53 مليون دولار.

وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أنه "بالإشارة إلى إحصاءات مصلحة الضرائب الإسرائيلية، فإن أصحاب حوالي 2500 منزل سكني ومكان تجاري اتخذوا إجراءات للحصول على تعويضات من التأمين خلال الأسبوعين الماضيين".

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وأضافت أن "نحو نصف هذه التقارير يتعلق بالضواحي الشمالية لمدينة تل أبيب"، مؤكدة "تضرر ما يقرب من 1000 منزل في مدينة هود هشارون وسط إسرائيل، بالإضافة إلى أضرار لحقت بمدرسة فارغة في جنوب تل أبيب".

وبحسب "بلومبيرغ"، ليس من الواضح حجم الأضرار المبلغ عنها المرتبطة بتأثير الصواريخ الإيرانية وكم منها ناجمة عن سقوط أجزاء من الصواريخ الدفاعية.

ولم يتم التطرق إلى الأضرار التي لحقت بقاعدتي نيفاتيم وتيلينوف الجويتين في هذا التقرير أيضًا.

وجاء الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في الأول من تشرين الأول/أكتوبر ردًا على مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله في بيروت جراء غارة وقعت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، واغتيال إسماعيل هنية، زعيم حماس، في العاصمة طهران في 31 تموز/يوليو الماضي.

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