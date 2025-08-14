عباس يطالب جميع الفصائل الفلسطينية بتسليم سلاحها للسلطة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة تولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية كاملة في قطاع غزة، مطالبًا جميع الفصائل الفلسطينية بتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية.

وجدد خلال استقباله، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، نائب وزير الخارجية الياباني البرلماني ماتسوموتو هيساشي، على "أننا لا نريد دولة مسلحة، مع ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

أخبار ذات علاقة عباس يعرب عن تقديره للسعودية في حشد الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وقال عباس إن الموقف الفلسطيني تمحور حول "ضرورة تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لوقف حرب التجويع، والإفراج عن الرهائن والأسرى".

ولفت إلى أهمية "تولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية كاملة في قطاع غزة، وتسليم الفصائل الفلسطينية جميعها سلاحها للسلطة الفلسطينية تحت مبدأ نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد".

وأكد عباس "أننا لا نريد دولة مسلحة، مع ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع"، مبينًا أهمية التوجه نحو "بدء عملية الإعمار والذهاب لانتخابات عامة خلال عام واحد".

ونوه إلى ضرورة "تحقيق التهدئة الشاملة في الضفة الغربية ووقف الاستيطان ومحاولات الضم، ووقف إرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية".

أخبار ذات علاقة عباس يرحب بـ"موقف تاريخي وشجاع" لكندا

وثمن عباس مواقف اليابان الملتزمة بالسلام وحل الدولتين، وبوقف الحرب في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية وتسليم الرهائن، ورفض الاستيطان وعنف المستوطنين، مشيدًا بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها اليابان للأراضي الفلسطينية وقطاع غزة.

كما أشاد بالمشاركة الفاعلة لليابان في المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، وأهمية البناء على ذلك في اجتماعات المؤتمر على مستوى القمة، خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقدّر الرئيس الفلسطيني عاليًا اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين، داعيًا دولة اليابان، التي تؤمن بحل الدولتين، إلى الاعتراف بدولة فلسطين.