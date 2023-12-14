قصف إسرائيلي يصيب منازل ومسجدين جنوب لبنان

كثف الجيش الإسرائيلي غاراته اليوم على بلدات جنوب لبنان، واستهدف عددا من المنازل، كما لم تستثْن الغارات المساجد.

وأغارت الطائرات المسيّرة الإسرائيلية على أطراف بلدات كونين وحامول وطير حرفا، وعلى منزل في ميس الجبل. كما أغارت على منزلين في أم التوت وعيتا الشعب، وعلى الأحياء السكنية في يارين، التي تعرضت أيضا لقصف مدفعي. وتساقطت القذائف على مقربة من مسجد البلدة، حيث تسبب القصف الإسرائيلي بتضرر مسجد بلدة الجبّين.