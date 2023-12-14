قصف إسرائيلي يصيب منازل ومسجدين جنوب لبنان
كثف الجيش الإسرائيلي غاراته اليوم على بلدات جنوب لبنان، واستهدف عددا من المنازل، كما لم تستثْن الغارات المساجد.
وأغارت الطائرات المسيّرة الإسرائيلية على أطراف بلدات كونين وحامول وطير حرفا، وعلى منزل في ميس الجبل. كما أغارت على منزلين في أم التوت وعيتا الشعب، وعلى الأحياء السكنية في يارين، التي تعرضت أيضا لقصف مدفعي. وتساقطت القذائف على مقربة من مسجد البلدة، حيث تسبب القصف الإسرائيلي بتضرر مسجد بلدة الجبّين.
وفي القطاع الأوسط، تركز القصف على عيترون بعد غارات استهدفت أطرافها الشرقية قبل الظهر، وانفجرت 4 صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجوائها.
وامتد القصف ليشمل أطراف بليدا وحولا ووادي السلوقي وميس الجبل. وفي القطاع الشرقي تعرضت أطراف بلدة الخيام للقصف بقنابل الفوسفور.
في المقابل، استهدفت ميليشيا حزب الله ثكنة يفتاح (بلدة قدس) المقابلة لبلدة عيترون، كما استهدفت تجمعًا للجنود الإسرائيليين في قلعة هونين، واستهدفت قبل الظهر تجمعًا آخر في محيط ثكنة شوميرا.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق نحو 20 صاروخًا من جنوب لبنان.