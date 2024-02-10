قصتها هزت العالم.. العثور على جثة الطفلة هند بعد 12 يوما من فقدانها

عُثر، صباح السبت، على جثة الطفلة الفلسطينية هند رجب التي هزت قصتها العالم، و5 من أفراد أسرتها ومسعفين اثنين، وذلك بعد 12 يوما من محاصرة القوات الإسرائيلية مركبة كانت تقل العائلة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الأهالي عثروا على "جثامين الشهداء الطفلة هند رجب (6 سنوات)، وخمسة من أفراد عائلتها (خالها بشار حمادة وزوجته وأطفاله الثلاثة)، بعد محاصرة المركبة التي كانت تقلهم قبل 12 يوما، في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، والمسعفين اللذين خرجا لإنقاذها".

وأضافت "وفا" أن ذوي هند عثروا على جثمانها وجثامين من كانوا في المركبة، التي حوصرت من قبل الدبابات الإسرائيلية في محيط "دوار المالية" بحي تل الهوى، حيث ارتقى على الفور أفراد عائلتها، باستثنائها وابنة خالها ليان (14 عاما).