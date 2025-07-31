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العالم العربي

الرسالة نٌقلت إلى الوسطاء.. إسرائيل تنذر حماس بإجراء مُرعب في غزة

الرسالة نٌقلت إلى الوسطاء.. إسرائيل تنذر حماس بإجراء مُرعب في غزة
آليات عسكرية إسرائيلية على حدود غزةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 12:40 ص

وجهت إسرائيل رسالة تهديد إلى حماس، ملوحة بفرض حصار عسكري غير مسبوق وضم مزيد من الأراضي.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية فإن فحوى الرسالة: "إذا لم توافقوا على الاتفاق خلال الأيام المقبلة، فسنتخذ إجراءات عقابية"، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "من بين الإجراءات قيد الدراسة ضمّ المنطقة العازلة التي أنشأها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وقد نُقلت رسالة بهذا الشأن إلى الوسطاء أمس.

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وأشارت هيئة البث إلى أنه "بعد انتهاء عملية "عربات جدعون" التي فشلت في إحداث تحول في قضية المختطفين، تدرس المؤسسة الأمنية عدداً من البدائل، بما في ذلك ضم الأراضي، وفرض حكم عسكري، وفرض "حصار" على المراكز السكانية الفلسطينية في قطاع غزة".

ونقلت عن مصادر أمنية قولها إنه رغم الضغوط الدولية المكثفة لإنهاء الحرب، ورغم الصور القادمة من غزة والمجاعة، فإن رفض حماس المضي قدمًا في الاتفاق يُلزم إسرائيل باتخاذ "خطوة غير متناسبة" وفق تعبيرها.

ووفق المصادر "تأمل إسرائيل أن يسبق هذه الخطوة المتطرفة نقطة تحول في محادثات صفقة إطلاق سراح الرهائن".

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