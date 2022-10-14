شهيدان وعدة إصابات عقب اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها

قالت مصادر محلية فلسطينية، إن مواطنين استشهدا وأصيب ستة آخرون، بينهم طبيب بجروح خطيرة، ومسعفان، صباح اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي والقوات الخاصة لمدينة جنين ومخيمها.

وبحسب المصادر، تسللت قوات خاصة إلى مدينة جنين ومخيمها واعتلت أسطح عدة عمارات، تبعها اقتحام عشرات الآليات العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، تركزت قرب مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي.

وفي مخيم جنين، أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي ما أدى لاستشهاد مواطنين، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وذكرت المصادر، أن القوات الإسرائيلية تمنع الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من التحرك.

وأكدت مصادر محلية وشهود عيان إصابة الدكتور عبد الله أبو التين الذي يعمل في مستشفى الدكتور خليل سليمان بجروح خطيرة لدى محاولة إسعاف أحد المصابين في ساحة المستشفى.

وأفاد مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الدكتور وسام بكر باستشهاد الشاب متين ضبابا (20 عاما) من مخيم جنين، في حين أعلنت الصحة عن وصول شهيدين إلى المستشفى.