الأمطار الغزيرة تُغرق العراق وتتسبب بتعطيل الدوام الرسمي يوم الإثنين

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، عطلة رسمية في جميع المحافظات العراقية، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الأمطار الغزيرة التي تجتاح البلاد.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في بيان، مساء الأحد، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الإثنين الموافق 2023/3/27، بسبب سوء الأحوال الجوية".