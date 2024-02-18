رغم التشكيك.. حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله" احتمال قائم

رغم تشكيك معظم الخبراء في توسع الصراع بين إسرائيل وميليشيا حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إلا أن أحداثًا على حدود أخرى يمكنها أن تغيّر ذلك، وفق موقع "المونيتور".

وقال الموقع الأمريكي، في تقرير، إن القصف المتكرر بين ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لا يزال يثير المخاوف من أن الصراع المحدود، حتى الآن، قد يتحول إلى حرب شاملة.

وهذه المخاوف تجسدت أكثر بعد اغتيال القيادي الكبير في حركة حماس صالح العاروري، والهجمات الإسرائيلية اللاحقة بطائرات مسيرة على جنوب لبنان، ومحاولات إسرائيل اغتيال واستهداف كوادر حزب الله وحماس، في حين ردت ميليشيا حزب الله بشن هجمات يومية على مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا والبلدات الحدودية.

انهيار قواعد الاشتباك

وبحسب الموقع، ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى عمل عسكري محتمل قرب الحدود مع لبنان، ما أثار مخاوف من حدوث المزيد من التصعيد.

ورغم مقتل نحو 200 من عناصر ميليشيا حزب الله، يعتقد المحللون أنه من غير المرجح أن يتطور الصراع إلى حرب واسعة النطاق؛ بسبب عدة عوامل، وفق "المونيتور".