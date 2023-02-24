استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

توفي شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها يوم الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلن مسؤول طبي الجمعة.

وقال المسؤول الطبي في المستشفى الأهلي في الخليل إن "الشاب محمد إسماعيل جوابرة (22 عاما) استشهد متأثرا بجروح أصيب بها بالرصاص الحي في الرأس ما أدى إلى تلف جزء كبير من الدماغ".

وأضاف أن جوابرة "أدخل للعناية المكثفة في المستشفى بحالة حرجة للغاية وعملت الطواقم الطبية جاهدة لإنقاذ حياته إلا انه فارق الحياة متأثرا بجروحه".