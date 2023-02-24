استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة
توفي شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها يوم الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلن مسؤول طبي الجمعة.
وقال المسؤول الطبي في المستشفى الأهلي في الخليل إن "الشاب محمد إسماعيل جوابرة (22 عاما) استشهد متأثرا بجروح أصيب بها بالرصاص الحي في الرأس ما أدى إلى تلف جزء كبير من الدماغ".
وأضاف أن جوابرة "أدخل للعناية المكثفة في المستشفى بحالة حرجة للغاية وعملت الطواقم الطبية جاهدة لإنقاذ حياته إلا انه فارق الحياة متأثرا بجروحه".
تبادلت إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة في غزة عمليات قصف في أعقاب مقتل 11 فلسطينيا وجرح أكثر من 80 آخرين في عملية للجيش الإسرائيلي في نابلس.
وتم تشييع جوابرة ظهر الجمعة في مخيم العروب، وقد لف رأسه بكوفية فلسطينية وجثمانه بعلم فلسطيني.
وكانت مواجهات جرت في مخيم العروب الخميس مع الجيش الإسرائيلي بعدما دعت لجنة التنسيق الفصائلي التي تضم ممثلين عن فصائل فلسطينية، إلى إضراب شامل ومسيرات تعبيرا عن "الغضب على مجزرة الاحتلال في نابلس جبل النار والثوار والأحرار وإكراما لأرواح الشهداء الأبطال".
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "عددا من الملثمين في مخيم العروب قاموا برشق سيارات مدنية تمر من أمام المخيم بحجارة"، في إشارة إلى سيارات إسرائيلية.
وأوضح أن "جنود الجيش الإسرائيلي الذين تم إرسالهم إلى مكان الحادث قاموا بملاحقة المشتبه بهم في المخيم (...) وخلال المطاردة تم التحريض على أعمال شغب عنيفة وألقى الملثمون المشتبه بهم الحجارة وكتلا كبيرة من أسطح المنازل على الجنود، ما عرض حياتهم للخطر".
وتابع أن "الجنود ردوا بوسائل تشتيت الشغب وبعيارات نارية وتم التعرف على إصابة هناك"، مؤكدا أنه "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت ليلة الجمعة أن فلسطينيين من قرية قصرة جنوب شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، أصيبا بجروح خطيرة برصاص مستوطنين ووصلا إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس.
وقال مسؤول طبي في المستشفى الجمعة "إن وضع كل منهما بات مستقرا الآن".
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "وردنا تقرير عن مواجهة عنيفة بين فلسطينيين وإسرائيليين قرب بلدة قصرة، وصل جنودنا إلى مكان الحادث وردوا بوسائل تفريق المشاغبين من أجل تفريق المواجهة".
وأضاف: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بفلسطينيين تم إجلاؤهم إلى المستشفى نتيجة إصابتهم بأعيرة نارية".
وتبادلت إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة عمليات قصف أمس الخميس في أعقاب مقتل أحد عشر فلسطينيا وجرح أكثر من ثمانين آخرين في عملية للجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
ولم يسجل سقوط إصابات أو قتلى في تبادل القصف.
ومنذ مطلع العام، قتل في أعمال العنف والمواجهات 62 فلسطينيا بينهم مقاتلون ومدنيّون بعضهم قصّر، وعشرة إسرائيليين هم تسعة مدنيين بينهم ثلاثة قاصرين وشرطي واحد، فضلا عن امرأة أوكرانية، وفق مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.