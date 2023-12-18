محقق إسرائيلي: لا نحتاج أدلة دامغة لإدانة المعتقلين في غزة

ألمح مسؤول سابق في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" إلى إمكانية تجاوز القضاء الإسرائيلي للقانون خلال محاكمة المعتقلين الفلسطينيين، بقوله "لا يتعين أن يتمسك القضاء بضرورة وجود أدلة دامغة على مشاركة المتهم في القتل".

وقال يوسي أمروسي، الذي استُدعي مؤخرًا للمشاركة في التحقيقات مع المعتقلين الفلسطينيين: "لا نحتاج إلى مستويات دقة وإثبات بأن هذا القاتل قتل شخصا بعينه من أجل إدانته"، ما يعني إمكانية اتهام معتقل فلسطيني بالقتل دون تحديد واقعة قتل بعينها.

إلى ذلك، زعم أمروسي، الذي خدم في الشاباك لمدة 30 عامًا ويعمل حاليًا كمحاضر في ملف الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، أن المعلومات التي يجمعها المحققون من المعتقلين الفلسطينيين في غزة تحمل قيمة استخبارية كبيرة للغاية، حسبما أفادت القناة الإسرائيلية السابعة، اليوم الإثنين.

وذكر أن المعلومات التي تُجمَع عبر التحقيقات تُنقَّح وتُرسَل فورًا إلى القوات على الأرض.

وأشار أمروسِي إلى أن العمليات العسكرية السابقة ضد غزة لم تشهد اعتقال هذا العدد من عناصر حماس، وأن هناك عملية تصنيف تجري للمعتقلين.

وتوصف المجموعة الأولى من المعتقلين بأنها من عناصر النخبة، وهم الذين اعتقلوا في بداية الحرب واتهموا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر، ومجموعة أخرى اعتقلت بينما كانت في المسارات الإنسانية المحددة لنزوح السكان، أما المجموعة الثالثة فتخص عشرات أو مئات المعتقلين في الأيام الأخيرة.