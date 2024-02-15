صواريخ "الكاتيوشا" تنهمر على إسرائيل بعد غارات النبطية والصوانة بلبنان

أعلنت ميليشيا حزب الله، اليوم الخميس، إطلاق عشرات صواريخ "الكاتيوشا" على شمال إسرائيل، في ما وصفته بـ"رد أولي" على غارات إسرائيلية استهدفت، الأربعاء، منطقتين في جنوب لبنان وأوقعت قتلى مدنيين.

وقالت الميليشيا في بيان، إنها هاجمت مستوطنة "كريات شمونة" في إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا؛ "في رد أولي ‌على مجزرتي النبطية والصوانة" جنوب لبنان.

وجاءت الغارات الإسرائيلية العنيفة، الأربعاء، بعد مقتل جندية وإصابة آخرين جراء قصف صاروخي من جنوب لبنان على صفد شمال إسرائيل.

ومنذ بدء الحرب على غزة، تشتبك ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان؛ ما أوقع عشرات القتلى والجرحى لدى الجانبين.