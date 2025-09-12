قطر تفند ادعاءات حول إعادة تقييم شراكتها الأمنية مع أمريكا

فندت قطر، في بيان، اليوم السبت، التقارير التي روجت لعزمها إعادة تقييم شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، عقب استهداف إسرائيل مقرًا لقيادات حركة "حماس" في الدوحة، الثلاثاء.

وجاء في بيان صادر عن "مكتب الإعلام الدولي" في قطر، أوردته وكالة الأنباء "قنا"، أن "الادعاء الذي نقلته وكالة أكسيوس عن مصدر مجهول مطلع، بأن دولة قطر تعيد تقييم شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا أساس له من الصحة".

وأضاف البيان أن تلك "محاولة يائسة للإضرار بالعلاقة الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية من قبل أولئك الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب عبر انتشار الفوضى في المنطقة ويقفون ضد إحلال السلام".

وأكد أن "الشراكة الأمنية والدفاعية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية أقوى من أي وقت مضى، وستستمر في النمو"، مشدداً على أنه "لطالما حرص كلا البلدين على دعم بعضهما البعض على مدار السنوات، وسيواصلان العمل معا لتعزيز السلم والاستقرار الدوليين".