مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة الكفور جنوبي لبنان

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العالم العربي

إصابة 4 جنود إسرائيليين باشتباكات في الشجاعية

إصابة 4 جنود إسرائيليين باشتباكات في الشجاعية
عملية إخلاء جنود إسرائيليين من غزةالمصدر: رويترز
فريد كمال
فريد كمال
17 يوليو 2025، 6:59 ص

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بإصابة ضابطين وجنديين إسرائيليين من الكتيبة 202 التابعة للواء المظليين بجروح بالغة ومتوسطة في اشتباك مع مسلحين فلسطينيين بالشجاعية شمال قطاع غزة.

وقالت "القناة الـ12" العبرية، إن مسلحين فلسطينيين اقتحموا موقع تواجد القوة الإسرائيلي من مخبأ تحت الأرض، وأطلقوا نيرانًا مضادة للدبابات وأسلحة خفيفة على الإسرائيليين، الذين ردّوا بإطلاق النار عليهم.

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ويعانى الجيش الإسرائيلي من توالي الهجمات عليه من العناصر الفلسطينية التي يصفونها بالجريئة، مع تغيير تكتيكاتها من مجرد الهجوم أو نثر العبوات الناسفة للتخطيط لاختطاف ضباط وجنود أيضًا.

وكانت التحقيقات الأولية للجيش في مقتل 3 من جنوده بانفجار دبابة، ارتبكت في تقدير الحدث، فكان التقييم الأولي يتحدث عن تفجيرها بصاروخ مضاد للدبابات، إلا أن الجيش غيّر تصوراته لوصفها بأنه حادث عملياتي نتيجة انفجار ذخيرة داخل الدبابة، وليس هجومًا فلسطينيًّا كما كان يُعتقد بعد الحادث.

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