إسرائيل تقصف هيئة الأركان السورية في دمشق

تعرضت هيئة الأركان السورية في دمشق اليوم الأربعاء، لغارات جوية عنيفة شنتها طائرات مسيرة إسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إنه سُمع دوي انفجارات عنيفة في دمشق بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة.

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من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت هيئة الأركان السورية، مشيرة إلى أن هذه الغارات جاءت كتحذير للجيش السوري للانسحاب من السويداء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه هاجم بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في منطقة دمشق، مشيرا إلى أنه سيواصل متابعة التطورات في الجنوب السوري والعمل وفق توجيهات المستوى السياسي.

وأتت هذه الغارات بالتزامن مع قصف شنه الطيران الحربي الإسرائيلي لوحدات تابعة للحكومة السورية في السويداء.

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يأتي ذلك بعد ساعات من تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمواصلة مهاجمة قوات النظام السوري حتى انسحابها من السويداء.

وقال إن الجيش الإسرائيلي "سيرفع قريبًا مستوى الردود ضد النظام السوري إذا لم يتم استيعاب الرسالة"، بحسب "رويترز".

وذكر كاتس، الأربعاء، أن على الحكومة السورية أن تدع الدروز وشأنهم وأن تسحب قواتها من مدينة السويداء في جنوب سوريا.

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه "يجب على النظام السوري أن يترك الدروز في السويداء وشأنهم، وأن يسحب قواته" منها.

وشدد بالقول: "كما أوضحنا وحذرنا سابقًا، إسرائيل لن تتخلى عن الدروز في سوريا، وستُنفّذ سياسة نزع السلاح التي قررناها".