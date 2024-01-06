إسرائيل تقصف جنوب لبنان ردا على قذائف ميليشيا حزب الله

دوّت صفارات الإنذار في 94 بلدة ومدينة إسرائيلية على الحدود مع لبنان، صباح اليوم السبت، بينها صفد وكرميئيل في الجليل الأعلى، وفق ما نقلت "القناة 12" الإسرائيلية. بينما رد الجيش الإسرائيلي بقصف عدد من الأهداف في جنوب لبنان.

وقالت ميليشيا حزب الله اللبنانية إن "مقاتلي المقاومة الإسلامية أطلقوا 62 صاروخا على قاعدة ميرون للمراقبة الجوية، في رد أولي على جريمة اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري وإخوانه بالضاحية الجنوبية لبيروت".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن رصد إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية من لبنان، باتجاه منطقة جبل ميرون، شمال إسرائيل.

وفور ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق 12 شارعاً وتقاطعاً في الجليل الغربي، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وردت القوات الإسرائيلية على هذه الهجمات بشنّ قصف مدفعي، صباح اليوم السبت، على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية.

إلى ذلك، كشف الجيش الإسرائيلي أنه قام بتدمير أكثر من 100 هدف خلال 24 ساعة، يشمل مواقع إطلاق صواريخ، إلى جانب استهداف محيط بلدتي مروحين ومجدل زون في القطاع الغربي من جنوب لبنان.