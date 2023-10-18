منظمة الصحة العالمية تعلق على "مجزرة المعمداني"

دعت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إسرائيل إلى وقف جميع الهجمات ضد المرافق الطبية، غداة قصف مستشفى في غزة أودى بحياة ما يقل عن مئات الأشخاص.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغه: "نطلب على الأقل وقف الهجمات ضد المؤسسات الصحية".

وأضاف: "ثانيا، يجب حماية المدنيين والأطفال، وثالثا، يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية من رفح إلى غزة، لأن كل إمداداتنا موجودة هناك، لكن الحدود ليست مفتوحة بعد"، معربا عن "قلقه البالغ" إزاء الوضع.