بعملية مشتركة داخل سوريا.. العراق يعلن مقتل مسؤول العمليات الخارجية لداعش

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الجمعة، مقتل عمر عبد القادر بسام الذي يدعى "عبد الرحمن الحلبي"، أحد أبرز قيادات تنظيم داعش، في عملية مشتركة مع قوات التحالف الدولي داخل الأراضي السورية.

وذكر الجهاز في بيان أن العملية جرت فجر الجمعة بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، وأسفرت عن مقتل الحلبي الذي كان يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي في التنظيم.

وأوضح البيان أن "القيادي الداعشي كان ضالعًا في التخطيط والإشراف على ما يعرف بـ(الولايات البعيدة)، إضافة إلى تورطه في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان، ومحاولات تنفيذ هجمات في أوروبا والولايات المتحدة جرى إحباطها عبر جهود استخبارية".

وأشار إلى أن "العملية جاءت بعد متابعة استخبارية استمرت عدة أشهر، وتم خلالها رصد تحركات الهدف وتحديد مكان تواجده قبل أن تُنفذ ضربة جوية من قبل قوات التحالف أدت إلى مقتله".

تهديد متواصل

وكان وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، حذر الشهر الماضي في إحاطة أمام مجلس الأمن، من أن التهديد الذي يشكله داعش لا يزال "متقلبًا ومعقدًا"، مشيرًا إلى أن التنظيم يواصل إظهار قدرة على التكيف رغم فقدانه العديد من قادته.

ولفت فورونكوف إلى أن التنظيم لا يزال نشطًا في العراق وسوريا، خاصة في مناطق البادية، حيث يعمل على إعادة بناء قدراته وزعزعة الاستقرار.

كما أشار المسؤول الأممي إلى أن إفريقيا تشهد حاليًا "أعلى كثافة لنشاط داعش على مستوى العالم"، مع تركيز خاص على غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، لافتًا إلى أن الجماعات المرتبطة بالتنظيم تواصل استخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي ومنصات التمويل الرقمي لدعم عملياتها.

وتنفذ القوات العراقية على الدوام عمليات مشتركة مع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، تسفر عن قتل عناصر من التنظيم وتفكيك خلاياه، إلى جانب تدمير مخابئ أسلحة ومعاقل يتحصن فيها مسلحوه في مناطق مختلفة من العراق وسوريا.