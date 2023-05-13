مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جنين
قتل شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي، بالقرب من حاجز "ريحان" عند قرية برطعة التابعة لمدينة جنين شمال الضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشاب البالغ من العمر 33 عاماً متأثراً بإصابات بالغة إثر إطلاق النار عليه عن قرب".
وأطلق جنود الجيش الإسرائيلي المتمركزون عند حاجز "ريحان" العسكري قرب مستوطنة "شاكيد"، المقامة على أراضي القرية، النار على الشاب خلال مروره من الحاجز وهو يقود دراجته الهوائية، وأصابوه بجروح خطيرة، وتركوه ملقى على الأرض.
وقال شهود عيان إن "الجنود منعوا سيارات الإسعاف والمواطنين ممن تواجدوا في المنطقة من الوصول إلى الشاب، وتركوه ينزف على الأرض حتى ارتقى شهيداً".
وأفاد مراسل "إرم نيوز"، بأن "الجيش الإسرائيلي سلم جثمان القتيل للجانب الفلسطيني، ومن ثم نقل إلى مستشفى جنين الحكومي".