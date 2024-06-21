الرئيس التونسي ينهي مهام وزير الشؤون الدينية

وكان الشايبي قد تعرض لانتقادات بسبب عدد المرافقين التابعين للبعثة الرّسمية للحجيج التونسيين، التي ضمت 520 مرافقاً.

وفي حوار له مع القناة الوطنية التونسية، قال الشايبي، إن "التقصير قد يكون موجود وإنه لا يبرّئ أحدا". وفق تعبيره.

وأضاف أنّ "الوزارة ستقوم بالتّقييم، ومن قصّر سينال جزاءه"، مؤكّدا وقوع إخلالات بسبب الازدحام الشديد.