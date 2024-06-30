"صفقة جزئية".. نتنياهو يتراجع عن مقترح بايدن لوقف الحرب

وفي الأسابيع الأخيرة، هدد شريكا نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف، الوزيران القوميان المتطرفان إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الائتلاف وإسقاط الحكومة إذا تحول المقترح "الذي قدمه بايدن نهاية الشهر المنصرم" إلى اتفاق.

وقال نتنياهو إنه ليس مستعدًا لوقف الحرب كجزء من صفقة الرهائن، وصرّح "لن أترك حماس باقية في غزة"، مضيفًا أنه على استعداد لعقد اتفاق جزئي لإعادة بعض الرهائن، لكنه سيواصل الحرب بعد ذلك من أجل تدمير حماس.

موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، قال إن نتنياهو ادعى أن موقفه "لم يكن سرًا"، لكنها كانت المرة الأولى التي يتحدث فيها علنًا عن "صفقة جزئية" أو يشير إلى أنه لم يكن ينوي تنفيذ المراحل الثلاث في الاقتراح الإسرائيلي.

وردت حماس على تصريحات نتنياهو وقالت إنها دليل على أن إدارة بايدن لم تكن صادقة عندما قالت إن إسرائيل وافقت على اقتراح صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار.

وأوضحت حماس في بيان لها، أن موقف نتنياهو بشأن رغبته في التوصل إلى اتفاق جزئي يتم بموجبه إطلاق سراح بعض الرهائن فقط يظهر أنه يعارض قرار مجلس الأمن الدولي وخطاب الرئيس بايدن.

ومن المرجح أن تؤدي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى زيادة التوترات بين الحكومة الإسرائيلية والبيت الأبيض، والتي تصاعدت في الأيام الأخيرة بسبب مزاعم نتنياهو بأن إدارة بايدن تحجب الأسلحة عن إسرائيل، إذ قال نتنياهو إنه كان هناك انخفاض كبير في الذخيرة القادمة من الولايات المتحدة على مدار الأشهر الأربعة الماضية، وفق ما ذكر الموقع الأمريكي.