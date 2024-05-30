إسرائيل تعلن قتل 300 مسلح من حماس في رفح

أعلنت إسرائيل، الخميس، أنها قتلت نحو 300 من مقاتلي حركة حماس، منذ بدء عمليّتها العسكريّة مطلع مايو/ أيّار في رفح بجنوب قطاع غزة.

وقال المتحدّث باسم الحكومة ديفيد مينسر، إن الجيش قضى على نحو 300 مسلح في رفح حتّى الآن في هذه العمليّة.

وكان الجيش الإسرائيلي شنّ عمليّة برّية في رفح في 7 أيّار/مايو رغم معارضة قويّة من المجتمع الدولي القلق على حياة مئات آلاف المدنيّين الذين نزحوا إلى هذه المدينة.

وقبل الهجوم على رفح، أحصت الأمم المتحدة ما يصل إلى 1,4 مليون شخص لجأوا إلى تلك المدينة.