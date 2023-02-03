البرهان: ندعم الاتفاق الإطاري ولن نمضي في طريق مع جهة واحدة

وشدد قائد الجيش السوداني على أنهم (المكون العسكري) مستعدون للتحرك مع أي مسعى يوحد السودانيين، "لكننا لن نمضي في أي طريق مع جهة معينة وحدها" دون أن يسمي تلك الجهة.

وأضاف: "أمانة البلد دي حنحافظ عليها، ولن نخذلكم، ولن نخذل أي شخص يؤمّل في الجيش السوداني" داعيًا لوحدة الصف الوطني للخروج بالبلاد من أزماتها.