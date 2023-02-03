البرهان: ندعم الاتفاق الإطاري ولن نمضي في طريق مع جهة واحدة
جدَّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، دعم الاتفاق السياسي الإطاري، داعيًا جميع السودانيين للمشاركة بتنفيذه.
وأكد "البرهان" لدى مخاطبته حشدًا جماهيريًا في ولاية نهر النيل شمال البلاد، بأن الأمور ستمضي في الاتجاه الصحيح الذي يرضي جميع السودانيين.
وشدد قائد الجيش السوداني على أنهم (المكون العسكري) مستعدون للتحرك مع أي مسعى يوحد السودانيين، "لكننا لن نمضي في أي طريق مع جهة معينة وحدها" دون أن يسمي تلك الجهة.
وأضاف: "أمانة البلد دي حنحافظ عليها، ولن نخذلكم، ولن نخذل أي شخص يؤمّل في الجيش السوداني" داعيًا لوحدة الصف الوطني للخروج بالبلاد من أزماتها.
ووقَّع المكون العسكري، ونحو 40 كيانًا من القوى السياسية والمدنية، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، على "الاتفاق السياسي الإطاري".
ويعيش السودان مرحلة انتقال هشة عقب سقوط نظام عمر البشير، في نيسان/ أبريل 2019، بينما تقود الآلية الأممية الأفريقية حاليًا عملية سياسية بين الأطراف لإنهاء الأزمة.
وانطلقت في الخرطوم مؤخرًا المرحلة النهائية من العملية السياسية للحوار السوداني، التي تسهلها الآلية الأممية الأفريقية، بينما يتطلع السودانيون لنجاحها في إنهاء الأزمة، وبدء مرحلة جديدة من الانتقال نحو الاستقرار السياسي، والحكم الديمقراطي.