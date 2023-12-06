الجيش الإسرائيلي يحاصر خان يونس وسط معارك هي الأعنف منذ بدء الحرب

يحاصر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة خان يونس الكبيرة في جنوب قطاع غزة حيث تجرى اشتباكات هي الأعنف على الأرض منذ بدء الحرب قبل شهرين بينه وبين حركة حماس.

ويشاهَد آلاف المدنيين يفرون من المنطقة مشيًا أو على دراجات نارية أو على عربات محملة بأمتعتهم. إذ باتوا محاصرين في منطقة تتقلص مساحتها يومًا بعد يوم قرب الحدود مع مصر ويواجهون وضعًا إنسانيًّا كارثيًّا.

بدأ الهجوم البري الإسرائيلي في الـ27 من أكتوبر ضد حماس في شمال قطاع غزة، لكن الجيش الإسرائيلي وسّع نطاق عملياته لتشمل القطاع برمته بعد شهرين تقريبًا على بدء الحرب التي سببها هجوم دامٍ شنَّته حركة حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال قائد أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في بيان "قواتنا تحاصر خان يونس في جنوب قطاع غزة. لقد سيطرنا على الأمن في معاقل عدة لحماس في شمال قطاع غزة ونجري عمليات الآن ضد معاقلها في الجنوب".

وأضاف "قواتنا تعثر على أسلحة في كل الأبنية والمنازل تقريبًا وعلى إرهابيين في منازل كثيرة وتواجههم".

وقالت مصادر في حركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين لوكالة "فرانس برس" إن مقاتليهما يتواجهون في اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية لمنعها من الدخول إلى خان يونس والمناطق الواقعة شرق المدينة فضلًا عن مخيمات اللاجئين القريبة.

وأفاد الإعلام الحكومي في حركة حماس بأن "قصفًا مدفعيًّا عنيفًا على منازل المدنيين في بلدات خزاعة وعبسان والقرارة وبني سهيلة شرق خان يونس، أوقع عشرات الشهداء والمصابين".

وتعرَّضت مناطق أخرى في قطاع غزة أيضًا للقصف.

وأفادت وزارة الصحة في حكومة حماس بسقوط "6 شهداء و14 مصابًا في قصف جوي إسرائيلي على منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة" فضلًا عن مقتل مدير عيادة خزاعة الحكومية رامز النجار في غارة إسرائيلية على منزله قتِل فيها نجله أيضًا.