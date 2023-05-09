عملية "السهم الواقي" تلقى دعما واسعا داخل إسرائيل
أثارت عملية "السهم الواقي" ضد حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة، الليلة بين الإثنين والثلاثاء، ردود فعل إيجابية داخل أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة على حد سواء.
وسوف يلتقي زعيم المعارضة يائير لابيد، غدا الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جلسة إحاطة، بعد أن ألغى اليوم مؤتمرا صحفيا حول الميزانية في ضوء بدء العملية في غزة.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أعلن وزراء حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، برئاسة إيتمار بن غفير، التراجع عن مقاطعة التصويت وحضور جلسات الحكومة على الفور بسبب العملية في غزة.
ومع بدء عملية "السهم الواقي"، غرد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على تويتر "حان الوقت"، في إشارة إلى بدء العملية في غزة.
كما بارك عضو حزبه، عضو الكنيست ألموج كوهين، هذا الصباح العملية، قائلا: "أهنئ الجيش الإسرائيلي والشاباك على العملية الناجحة والدقيقة ضد قطاع غزة، وأشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، على اتخاذ إجراءات مهمة وإغلاق الحساب ضد من حاولوا إيذاء سكان النقب ومحيطه".
بدوره، كتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن "الإسرائيليين في أيدٍ أمينة ومن يؤذينا يجب أن يعلم أنه لن يسلم في الوقت المناسب. شكراً للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن على التنفيذ، ولرئيس الوزراء ووزير الدفاع للقيادة".
دعم المعارضة
وعلق رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على العملية في غزة، قائلا بأنها "عززت صلابة القوات الأمنية الإسرائيلية ضد الجهاد الإسلامي في غزة. وعرّفت المنظمات المسلحة في قطاع غزة، صباح اليوم، أن أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية تتابع كل تحركاتها وسيتم إغلاق الحساب معهم. وأن الرد الإسرائيلي القوي سوف يكون دائما في الزمان والمكان المناسب، وهو السبيل للتعامل مع العنف من غزة. وسنسحب أي نشاط عملياتي لحماية سكان المستوطنات في جنوب إسرائيل".
وقال رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس: "قلت الأسبوع الماضي وأقول الآن، أعداؤنا كانوا مخطئين في تقييمهم للوضع. أرحب بالإجراء المهم الليلة في قطاع غزة والحفاظ على السياسة العدوانية. سيتم منح الدعم الكامل للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن في كل عملية، وآمل أن تعرف الحكومة كيف تتصرف في المزيج المطلوب من التصميم والمسؤولية في المستقبل أيضًا".