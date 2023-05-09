عملية "السهم الواقي" تلقى دعما واسعا داخل إسرائيل

أثارت عملية "السهم الواقي" ضد حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة، الليلة بين الإثنين والثلاثاء، ردود فعل إيجابية داخل أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة على حد سواء.

وسوف يلتقي زعيم المعارضة يائير لابيد، غدا الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جلسة إحاطة، بعد أن ألغى اليوم مؤتمرا صحفيا حول الميزانية في ضوء بدء العملية في غزة.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أعلن وزراء حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، برئاسة إيتمار بن غفير، التراجع عن مقاطعة التصويت وحضور جلسات الحكومة على الفور بسبب العملية في غزة.