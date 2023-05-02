السماح للسوريين الداخلين للأردن بغرض الزيارة إتمام عقود زواجهم
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الثلاثاء، السماح للسوريين الداخلين للأردن بغرض الزيارة إتمام عقود زواجهم.
وقالت إنها سمحت للسوريين من حملة وثائق وجوازات السفر الأوروبية أو الأسترالية أو جوازات السفر أو وثائق السفر الصادرة من دول أمريكا الشمالية والجنوبية الذين دخلوا المملكة لأجل الزيارة بإتمام عقود زواجهم من السوريين القادمين ضمن مجموعات سياحية، وبحيث يتم إنجاز هذه المعاملات في اليوم ذاته الذي تقدم به.
وأضافت الوزارة "في إطار التسهيلات المقدمة للسوريين ومراعاة للبعد الإنساني، فقد تقرر السماح بإتمام عقود الزواج في حال كان طرفا العقد من الجنسية السورية ودخلا أراضي المملكة من أجل الزيارة".
ومن جانب آخر أجرت وزارة الداخلية تعديلات جديدة على نظام التأشيرات وذلك بعد صدور القرار رقم 14 لسنة 2023.
وقالت الوزارة في بيان، إن الهدف من إجراء التعديل على النظام هو مواكبة المستجدات والتغييرات وعلى نحو يكفل تسهيل إجراءات دخول الأجانب إلى أراضي المملكة، ضمن المحددات التي تخدم الاعتبارات الوطنية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار والسياحة بجميع صورها وأشكالها.