أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الثلاثاء، السماح للسوريين الداخلين للأردن بغرض الزيارة إتمام عقود زواجهم.

وقالت إنها سمحت للسوريين من حملة ‏وثائق وجوازات السفر الأوروبية أو الأسترالية أو جوازات السفر ‏أو وثائق السفر الصادرة من دول أمريكا الشمالية والجنوبية ‏الذين دخلوا المملكة لأجل الزيارة بإتمام عقود زواجهم من ‏السوريين القادمين ضمن مجموعات سياحية، وبحيث يتم إنجاز ‏هذه المعاملات في اليوم ذاته الذي تقدم به.

‏وأضافت الوزارة "في إطار التسهيلات المقدمة للسوريين ومراعاة للبعد ‏الإنساني، فقد تقرر السماح بإتمام عقود الزواج في حال كان ‏طرفا العقد من الجنسية السورية ودخلا أراضي المملكة ‏من أجل الزيارة".