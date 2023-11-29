أردوغان يطلق على نتنياهو لقب "جزار غزة"‎

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "جزار غزة"، متهمًا إياه بـ"إثارة نزعة معاداة السامية" في العالم.

وقال الرئيس التركي خلال كلمة ألقاها أمام كتلته البرلمانية: "حفر نتنياهو الآن اسمه في التاريخ كجزار غزة".

وأضاف أردوغان أنه "يعرض أمن الشعب الإسرائيلي وأمن جميع اليهود للخطر، من خلال إثارة نزعة معاداة السامية جراء جرائم القتل التي ارتكبها في غزة".

وكان الرئيس التركي وصف إسرائيل مرارًا بأنها "دولة إرهابية"، معتبرًا أن حماس "مجموعة محررين يسعون لحماية أرضهم".

وسحبت إسرائيل دبلوماسييها من تركيا في نهاية تشرين الأول/أكتوبر؛ بعد انتقادات لاذعة لأردوغان الذي اتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب".