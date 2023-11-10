رئيس الإمارات يبحث مع أمير قطر التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه على منصة "إكس": "بحثت مع أخي تميم بن حمد آل ثاني في أبوظبي، اليوم، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة".

وأضاف: "الإمارات حريصة على التشاور المستمر مع الأشقاء والأصدقاء للدفع في اتجاه وقف التصعيد، وتوفير الحماية للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وإيجاد أفق للسلام العادل والشامل في المنطقة".