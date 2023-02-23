بسبب عملية نابلس.. السلطة الفلسطينية تهدد بمقاطعة قمة أمنية مع أمريكا وإسرائيل

وأوضح موقع "والا" العبري، الخميس، أن "القمة الأمنية من المفترض أن تعقد بمشاركة مسؤولين من السلطة الفلسطينية وأمريكا وإسرائيل والأردن ومصر"، لافتاً إلى أن الاجتماع قد يُلغى بسبب عملية نابلس العسكرية.

وبين الموقع العبري، أنه "من المقرر أن يشارك في القمة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف".

ونقل الموقع، عن مصادر وصفها بالمطلعة، قولها، إن "السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بانتهاك التفاهمات التي جرى التوصل إليها مؤخراً لتهدئة التوتر، وتطالب بضمانات لوقف الإجراءات أحادية الجانب كشرط للمشاركة بالقمة".

وبين أن "القمة الأمنية بالعقبة تهدف لاستمرار وترسيخ التفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية قبل أيام قليلة في إطار تحرك لتأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار يدين البناء الاستيطاني بالضفة".