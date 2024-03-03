الكويت تدعو لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 4 أبريل

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، السبت، نقلاً عن مرسوم في الجريدة الرسمية، أنه تمت دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في الرابع من أبريل / نيسان المقبل.

وقالت الوكالة إن الدعوة جاءت بعد مرسوم أصدره أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في 15 فبراير / شباط بحل المجلس.

وكانت الوكالة ذكرت أن المرسوم الأميري بحل المجلس استند إلى "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".