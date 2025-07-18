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العالم العربي

جنبلاط يدعو لتشكل لجنة تحقيق بشأن الجرائم في السويداء

جنبلاط يدعو لتشكل لجنة تحقيق بشأن الجرائم في السويداء
وليد جنبلاطالمصدر: وسائل اعلام لبنانية
إرم نيوز
إرم نيوز
18 يوليو 2025، 3:54 م

طالب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط بتشكيل لجنة تحقيق لكشف حقيقة ما جرى من جرائم في السويداء"، معتبرا أن ما يحدث فيها "لحظة تاريخية تستدعي موقفًا واضحًا".

وجاء حديث جنبلاط خلال كلمته في ختام الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة للمجلس المذهبي، الذي عُقد في دار الطائفة الدرزية في فردان، فقد شدد على ضرورة إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا ولبنان.

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 وحذر جنبلاط من أن ما تشهده المنطقة يُنذر بمخاطر أكبر، قائلاً: "نحن في بداية مشكلة طويلة جداً، وفي بداية فرز حتى على الصعيد المذهبي، وكنّا نتمنى ألا نصل إلى هذا الأمر".

وفي سياق تطورات الجنوب السوري، اقترح جنبلاط وقف إطلاق النار في تلك المنطقة، تمهيدًا لـ"الدخول في حوار جدي بين الدولة وفعاليات السويداء".

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