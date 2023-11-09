من سيدير غزة بعد انتهاء الحرب؟

يبدو مستقبل قطاع غزة بعد الحرب وكأنه أحجية تحاول إسرائيل يومًا بعد يوم توضيح طريقة حلها لكن بتصريحات غامضة، وكل ما يقال إسرائيليًّا أو حتى أمريكيًّا، هو أنهم كيف يتمنون أن يكون شكل القطاع بعد الحرب، دون الخوض بالتفاصيل.

آمنًا، مستقرًّا، لا يشكل أي تهديد، تتكرر هذه العبارات حول مستقبل القطاع، إلا أن الخوض بالتفاصيل يعقبُه ألف سؤال وسؤال، قد تكون إجاباتها بحاجة للكثير والكثير من البحث والدراسة.