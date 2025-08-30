"التعاون الخليجي" يدعو المجتمع الدولي لوقف انتهاكات إسرائيل في غزة

شدّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، اليوم السبت، على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، بجميع دوله ومؤسساته، بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف الانتهاكات الخطرة والوحشية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ورحّب البديوي، بالبيان الصادر عن وزراء خارجية كل من: آيسلندا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، الذي أدان الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وإعلان القوات الإسرائيلية عن وجود دائم في مدينة غزة.

وقال في بيان صحفي، إن هذه الانتهاكات تؤكد خرق القوات الإسرائيلية لجميع القوانين والمعاهدات الدولية والأممية التي أقرّها المجتمع الدولي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

وجدّد البديوي التأكيد على الموقف الثابت والدائم لمجلس التعاون الخليجي في التصدي لهذه الانتهاكات، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية.