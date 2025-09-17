الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق بالخليل ورام الله ونابلس (فيديو)

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، مناطق مختلفة في رام الله والخليل ونابلس في الضفة الغربية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق عمليات الاقتحام، التي نفذها جنود إسرائيليون في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس من حاجز عورتا، وذلك بعد أن كانت قد اقتحمت قرى كفر نعمة وبلعين ودير إبزيع غرب رام الله، كما اقتحمت بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وهاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب دوار عين أيوب غرب رام الله، كما أن جنود إسرائيليين حطموا مركبات للفلسطينيين عند مدخل مخيم الفوار.

كما اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مدينة يطا ومخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، كما اقتحمت مخيم العروب شمال المدينة.