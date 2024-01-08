عشرات القتلى والجرحى بغارات عنيفة في دير البلح وخانيونس

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، منزلًا مأهولًا غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مثلما استهدفت المدفعية مدرسة بجنوب مدينة خانيونس؛ ما أدى إلى مقتل 11 شخصا وجرح العشرات.

وبحسب مراسل "إرم نيوز" في القطاع، فإن سلاح الجو الإسرائيلي قصف منزلًا مأهولًا بالمدنيين في منطقة "البصة" غرب مدينة دير البلح؛ ما أدى إلى مقتل 6 مواطنين بينهم طفلان وسيدتان، فيما جرح 10 آخرون تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة.

وأضاف، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بعدد من القذائف مدرسة محمد الدرة بمنطقة "قيزان النجار" التي تؤوي آلاف النازحين جنوب مدينة خانيونس؛ ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان وجرح العشرات.