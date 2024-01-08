عشرات القتلى والجرحى بغارات عنيفة في دير البلح وخانيونس
استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، منزلًا مأهولًا غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مثلما استهدفت المدفعية مدرسة بجنوب مدينة خانيونس؛ ما أدى إلى مقتل 11 شخصا وجرح العشرات.
وبحسب مراسل "إرم نيوز" في القطاع، فإن سلاح الجو الإسرائيلي قصف منزلًا مأهولًا بالمدنيين في منطقة "البصة" غرب مدينة دير البلح؛ ما أدى إلى مقتل 6 مواطنين بينهم طفلان وسيدتان، فيما جرح 10 آخرون تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة.
وأضاف، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بعدد من القذائف مدرسة محمد الدرة بمنطقة "قيزان النجار" التي تؤوي آلاف النازحين جنوب مدينة خانيونس؛ ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان وجرح العشرات.
وأوضح شهود عيان، أن "المدرسة تتعرض لعمليات إبادة جماعية جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل، فضلًا عن الحصار المطبق الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على المنطقة بأسرها؛ مما يعني أن الجرحى في عداد الأموات إن لم يتم إجلاؤهم لتلقي العلاج".
من جهته، أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ الدكتور خليل الدقران، أن 6 مواطنين ونحو 10 جرحى وصلوا المستشفى جرّاء قصف إسرائيلي لمنزل مأهول غرب مدينة رفح.
وأضاف الدقران لـ"إرم نيوز"، أن المنظومة الصحية في وسط قطاع غزة بدأت فعليًا بالانهيار الكامل جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي للمستشفى بالمُسيرات وإطلاق النار تجاه النازحين والمرضى والكوادر الصحية؛ ما أدى إلى نزوح عدد كبير من الطواقم الطبية.
وأوضح أن المستشفى يعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية مقارنة بعدد الجرحى الهائل، ونفاد في المستلزمات والأدوية العلاجية اللازمة لتقديم الخدمة للجرحى، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو إبادة جماعية لمئات الآلاف من المواطنين في المحافظة الوسطى الذين يتلقون الخدمات الطبية من المستشفى.